Gli abbonati Xbox Game Pass spendono il 40% più degli altri in videogiochi

Agostino Simonetta di Microsoft, ha diffuso un interessante dato secondo cui chi possiede una sottoscrizione al servizio Xbox Game Pass, sarebbe poi più incline a spendere per i videogiochi, fino addirittura al 40% in più rispetto ai non abbonati.

"Le persone che si abbonano sono molto più attratte dai giochi. Hanno un sacco di giochi gratis da provare, ma a dire il vero sono più attratti dai titoli al di fuori dell'abbonamento. Vanno nei negozi e comprano più giochi di quanto non facessero prima di abbonarsi".

Uno dei motivi è da ricercarsi nel fatto che in molti, una volta abbonati, inizino a provare una grande quantità di giochi diversi. Il 91% degli intervistati ha infatti dichiarato di aver giocato a un titolo che non avrebbe provato al di fuori dell'Xbox Game Pass, ed il 30% di loro ha iniziato a giocare più generi rispetto a prima di abbonarsi.

Simonetta ha paragonato Xbox Game Pass a ciò che vediamo nei servizi in abbonamento anche sulla TV, come Netflix o Amazon Prime: "Se pensi ai servizi video, magari ci entri per guardare il blockbuster, ma poi spendi ore a guardare documentari o stand-up comedy. Noi guardiamo al Game Pass come a un'opportunità di espandere gli interessi per i fan, in modo che possano scoprire cose nuove e dire "Non ho mai provato un gioco horror, ma sai cosa? Ora ne ho provato uno e mi sta iniziando a piacere il genere".

Questa situazione, secondo Simonetta, potrà portare dei benefici anche agli sviluppatori che producono giochi "di nicchia": "Per noi non ci sono generi poco rilevanti, perché vogliamo davvero offrire un menù completo ai giocatori, che potranno decidere di provare anche qualcosa di nuovo".

Per farvi un'idea, date un'occhiata ai giochi Xbox Game Pass di Ottobre 2019. Tra i più interessanti, The Outer Worlds sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.