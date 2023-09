Quanti abbonati ha Xbox Game Pass? Lo svela il profilo LinkedIn di un dirigente Xbox

Si discute spesso di quanti dovrebbero effettivamente essere gli abbonati ad Xbox Game Pass, numero sul quale al momento non c'è una certezza assoluta. In precedenza era emerso che Xbox Game Pass dovrebbe avere 29 milioni di iscritti, ed i dati potrebbero essere effettivamente questi.

Stando infatti a quanto riportato sul profilo LinkedIn di Craig McNary, Senior director of global brand and integrated marketing di Microsoft, Il Game Pass avrebbe raggiunto i 30 milioni di abbonati. Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, McNary ha aggiornato la propria pagina LinkedIn rimuovendo il riferimento agli iscritti totali, sebbene il portale Insider Gaming ha salvato lo screen originale riportando l'informazione iniziale.

In ogni caso, dato rimosso o meno, la cifra sarebbe in linea con quanto aveva affermato Sony durante i colloqui con il CMA, che ha parlato di 29 milioni complessivi. A inizio 2022 Xbox Game Pass era arrivato a 25 milioni di iscritti, come confermato ufficiale dalla stessa Microsoft, pertanto in poco meno di cinque anni il servizio sarebbe cresciuti di altri 5 milioni di utenti. Nel frattempo Insider Gaming ha provato a contattare Microsoft in modo da avere conferme ufficiali sul dato riportato, sebbene per il momento i diretti interessati non hanno replicato.