Siete abbonati Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold? Giocate gratis I Am Fish nel weekend

L'iniziativa ricorrente "Free Play Days" si rinnova anche questo fine settimana per offrire a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold la possibilità di giocare a un titolo gratis per un periodo di tempo limitato ed, eventualmente, acquistarlo a prezzo scontato.

Se siete abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, da oggi giovedì 12 gennaio fino alle 08:59 di lunedì 16 gennaio potete giocare gratuitamente alla versione completa di I Am Fish per Xbox One e Xbox Series X|S. Qualora l'avventura "ittica" di Bossa Studios dovesse catturarvi, sappiate che potrete anche approfittare di un lauto sconto per acquistarla in via definitiva: normalmente venduto a 19,99 euro, durante il periodo promozionale I Am Fish verrà proposto a soli 6,99 euro.

Per chi non lo sapesse, I Am Fish è una colorata avventura basata sulla fisica incentrata su quattro intrepidi pesciolini strappati dalla loro casa e rinchiusi in un acquario di un negozio di animali. Il vostro compito sarà quello di aiutarli a nuotare, volare, ruotare e saltellare verso l'oceano per scappare dalla remota Barnardshire (la più piccola contea inglese) e riconquistare la libertà. I protagonisti sono un giocoso e coraggioso Pesce Rosso, un chiassoso e selvatico Piranha, un Pesce Volante dal cuore tenero e un Pesce Palla lentissimo ma ricco di risorse! L'azione di gioco è supportata da uno schema di comandi semplice ed intuitivo, inoltre I Am Fish è ottimizzato per Xbox Series X|S.