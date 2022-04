Abbraccia il Caos: Moon Knight arriva su Fortnite, disponibile da oggi

Dopo una serie di rumor e speculazioni, Moon Knight arriva su Fortnite, si rinnova quindi la collaborazione tra Marvel e Epic Games dopo gli eventi crossover dedicati ad Avengers e tanti altri personaggi della Casa delle Idee.

Il Pugno di Konshu è deciso a farsi giustiziere dell'Isola sia di giorno che di notte, ma per quelli un po' più garbati è possibile passare allo stile Mr. Knight nell'armadietto.

Il pacchetto dedicato a Moon Knight include oltre al costume anche il dorso decorativo Mantello di Moon Knight e il piccone Falci Lunari. Al momento non sappiamo per quanto tempo questo outfit resterà disponibile, se siete interessati vi consigliamo di procedere il prima possibile con l'acquisto.

Questa settimana Fortnite si è aggiornato alla versione 20.20, l'aggiornamento ha portato in dote tante novità e migliorie, tra cui armi, skin ed eventi speciali. Lo sapevate? Un leak ha svelato l'arrivo di Spider-Man 2099 in Fortnite, la skin dell'Uomo Ragno versione 2099 è stata avvistata nel codice sorgente dell'ultimo aggiornamento ma Epic Games non ha ancora annunciato nulla riguardo il debutto di questo personaggio nel Battle Royale più giocato al mondo.

Ecco come completare le sfide Prowler di Fortnite e ottenere una skin gratis grazie alla nostra guida passo passo alla nuova sfida.