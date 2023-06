L'abbraccio dei fratelli Kamisato: Ayaka e Ayato in un cosplay di Genshin Impact

Genshin Impact è un titolo cross-platform disponibile gratuitamente su diverse piattaforme. L'action RPG open world sviluppato da MiHoYo permette ai giocatori di esplorare un mondo fantasy conosciuto come Teyvat, in cui il Viaggiatore incontra numerose personalità affascinanti.

Nel corso della Inazuma Archon Quests, la serie di missioni che gli utenti affrontano nella seconda regione del mondo di gioco, è possibile fare la conoscenza dei fratelli Kamisato, i quali dopo la morte dei loro genitori presero le redini del loro Clan. Kamisato Ayato è il Commisario Yashiro, leader del Clan Kamisato. Il suo obiettivo è quello di prendersi cura di sua sorella minore Ayaka e proteggerla dal lato oscuro della politica della Tri-Commissione. D'altro canto, Ayaka è una protagonista presente sin dal primo Closed Beta Test del 2019, anche se non è effettivamente stata introdotta fino all'update 2.0.

Mentre pare che MiHoYo sia al lavoro su un titolo simil Animal Crossing, in questo cosplay di Ayato e Ayaka da Genshin Impact i due fratelli dall'aspetto quasi identico vengono ritratti in un tenero abbraccio attraverso un'interpretazione condivisa dai cosplayer Yuuki Tsune e Phoca. Ayato è un giovane di bell'aspetto con capelli azzurri, occhi violacei e un neo sotto la bocca. Egli indossa un elegante abito bianco con ricami floreali abbinato a gunati e scarpe nere. Ayaka è invece una ragazza dalla capigliatura color ghiaccio raccolta in una coda di cavallo tenuta ferma da un copricapo nero e dorato che ricorda una corona.