Siete abili giocatori di Sackboy? Potete vincere tre mesi di PlayStation Plus gratis

Se ritenete di essere degli abili giocatori di Sackboy A Big Adventure, potreste essere interessati ad una ghiotta opportunità che Sony concede ai suoi utenti per ottenere ben tre mesi gratuiti di abbonamento a PlayStation Plus.

Sony ha annuncito una serie di competizioni dedicate ai giocatori di Sackboy con cui non solo potrete ottenere vari oggetti in-game, ma anche un voucher valido per un abbonamento trimestrale a PlayStation Plus.

Ci sarà una serie di cinque corsi di prova tra giugno 2023 e febbraio 2024 con ogni prova che offrirà una diversa categoria di costumi come premio: testa, busto, gambe, piedi, oggetti di scena. Ogni prova mensile è un percorso a ostacoli diverso e l'obiettivo è completarlo il più rapidamente possibile, stabilire il tempo più veloce e scalare la classifica mensile. Potrete tentare ogni prova tutte le volte che vorrete (mentre è attiva) e migliore sarà il piazzamento finale quel mese, più alte saranno le ricompense per la sfida di quel mese. Per iniziare una sfida Speedrun basterà avviarla da Sackboy Game Hub nella schermata principale di PlayStation 5, oppure direttamente in-game all'interno delle prove di Knitted Knight tramite il menu di pausa o la mappa del mondo.

Potrete unirvi alla sfida a partire dal 24 giugno dalle 00:01 fino al 25 giugno alle 23:59 ora locale per avere la possibilità di vincere un abbonamento di 3 mesi a PlayStation Plus Premium o Deluxe. I primi 500 giocatori che si classificheranno come i più veloci a livello globale vinceranno un buono PlayStation Plus. Sackboy a Big Adventure fa attualmente parte del catalogo dei giochi per i membri di PlayStation Plus Extra e Premium, e anche i non membri possono partecipare alla sfida se possiedono il titolo.