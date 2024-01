L'abilità arcana di Jaina Proudmoore in un cosplay di World of Warcraft

Il 2024 sarà l'anno del rilancio per World of Warcraft, che sorprenderà la sua utenza con l'arrivo di un nuovo, stravolgente arco narrativo che comporterà l'uscita di ben tre espansioni. World of Warcfraft Worldsoul comincerà con The War Within, il primo del trittico, il cui atteso arrivo è previsto entro il 2024

Blizzard Activision ha fatto una grande promessa alla sua utenza. World of Warcraft diverrà ancora più grande e lo farà con la Saga dell'Anima del Mondo. Questa nuova storia, composta da tre espansioni, porterà i giocatori attraverso mondi sotterranei, a scoprire meraviglie nascoste e ad affrontare nuovi pericoli. Azeroth è nuovamente sotto minaccia, questa volta dall'Aralda del Vuoto che ha radunato le forze degli aracnidi. Prima di Midnight e The Last Titan, Worldsoul comincerà con The War Within.

Blizzard ha promesso di pubblicare più velocemente le espansioni per Warcraft, ma la Saga dell'Anima del Mondo potrebbe non essere l'unica sorpresa dell'anno. Si discute ancora dell'arrivo di Warcraft su console, che però appare poco probabile, ma anche di un ritorno al passato. La software house ha infatti presentato anche World of Warcraft Cataclysm Classic, rifacimento della terza espansione dell'MMORPG.

In attesa di queste novità, la cosplayer Dark Lady Kira Arlayna ci strega con una sua meravigliosa interpretazione condivisa sui social. In questo cosplay di Jaina Proudmoore da Warcraft torniamo al fianco di uno degli eroi più simbolici dell'MMORPG Blizzard, la più potente maga tra gli umani.