Le abilità di Luffy (NW) in un nuovo video di One Piece Pirate Warriors 4

Mancano ancora diversi mesi al lancio di One Piece: Pirate Warriors 4, ma grazie ai tanti approfondimenti condivisi da Bandai Namco stiamo avendo l'opportunità di conosce il nuovo musou di Omega Force sempre meglio.

Oggi, ad esempio, possiamo studiare in maniera approfondita le abilità che Monkey D. Luffy (New World) sarà in grado di utilizzare in battaglia per sbarazzarsi delle ore di nemici che si frapporranno tra lui e i suoi obiettivi. Questa versione del personaggio, facilmente riconoscibile grazie al cappello di paglia donatogli da Shanks, è estremamente dinamica, e alterna gli attacchi veloci del Gear Second e quelli potenti del Gear Third. A differenza della sua versione più giovane, Monkey D. Luffy (New World) utilizza un minor numero di colpi basati sulle sue abilità di gomma, preferendo uno stile di combattimento lineare ed elegante.

A metà filmato viene inoltre dato spazio alla sua forma Gear Fourth Boundman, che unisce la potenza derivante dal suo corpo gigante ed elastico ad un'elevata mobilità. Spazio, infine, alla rapidissima Gear Fourth Snakeman: quando assume questa forma, Luffy è l'unico personaggio del gioco in grado di mettere a segno una combo da 8 colpi in aria.

One Piece: Pirate Warriors 4, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 27 marzo 2020. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il video gameplay tratto dalla saga di Enies Lobby mostrato al Jump Festa dello scorso fine settimana.