Le abilità di Zane l'Agente protagoniste del nuovo video di Borderlands 3

Superato l'imbarazzo per l'errore dello streaming di Borderlands 3 compiuto da un membro del team di Gearbox Software, la software house capitanata da Randy Pitchford ci regala un nuovo approfondimento su Zane, il più anziano (o magari solo il più canuto) dei Cacciatori della Cripta.

In qualità di Agente, Zane sarà l'esperto di tecnologia del gruppo di eroi interpretabili dall'utente e vanterà tutta una serie di gadget e di equipaggiamenti avveniristici con cui rimettere in riga gli sgherri dei Calypso Twins.

Grazie a questa sua naturale predisposizione alla tecnologia, Zane potrà equipaggiare due abilità d'azione in contemporanea rinunciando, qualora decidesse di affidarsi ai suoi gadget, di rinunciare alla capacità di lanciare granate.

Il sito ufficiale di Borderlands 3 ci offre una veloce panoramica sui tre alberi abilità di Zane rappresentati da Doppio Gioco, Assassino e Sotto Copertura. Per evitare ogni spoiler di sorta, preferiamo non entrare nel dettaglio delle singole abilità e di proporvi solo il simpatico filmato dedicato, appunto, al Cacciatore della Cripta che farà squadra con FL4K, Amara e Moze, specie nella modalità cooperativa.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento sul nuovo looter shooter di Gearbox, potete sempre recuperare il nostro speciale su viaggi interstellari armi e personaggi a firma di Francesco Fossetti.