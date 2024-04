Abitudini da videogiocatori: salvare a mano dopo il save automatico

Oggi siamo abituati a salvataggi automatici presenti in praticamente ogni gioco esistente, al punto che in tanti vi fanno affidamento totale spesso dimenticandosi della possibilità di poter registrare manualmente i propri progressi. Ma un salvataggio a mano resta sempre un prezioso alleato di ogni appassionato.

Del resto un tempo era possibile salvare i propri dati soltanto in determinate occasioni, raggiungendo un checkpoint oppure subito dopo aver completato un livello. C'erano addirittura giochi come i primi Resident Evil che ti permettevano di eseguirli soltanto tramite oggetti specifici (i celebri nastri per le macchine da scrivere), costringendoci dunque a ragionare sui momenti opportuni per salvare. Altri tempi oggi molto lontani, in un'epoca in cui il concetto di salvataggio automatico era ancora sostanzialmente sconosciuto, ma chi ha vissuto quel periodo non ha mai dimenticato il significato di un salvataggio manuale al punto da continuare ad usarlo assiduamente ancora oggi, anche quando i giochi stessi registrano in maniera autonoma i nostri dati senza che ce ne accorgiamo.

Anche perché affidarsi solo all'autosave potrebbe essere un'arma a doppio taglio: metti caso che quel file poi si corrompe? Ancora oggi ci sono titoli come Dragon's Dogma 2 che ha un solo file di salvataggio, e discorso analogo vale per i più recenti Pokémon: di fronte a casi simili lasciare che sia il gioco stesso a registrare i nostri progressi potrebbe non essere sufficiente per sentirsi tranquilli. Ecco perché molti giocatori tengono personalmente traccia delle loro avventure, magari salvando a mano subito dopo il save automatico, così da avere una doppia sicurezza e proseguire con maggior tranquillità.

Ciò si rivela molto prezioso soprattutto in quei giochi come ad esempio Final Fantasy 7 Rebirth che dura fino a 40 ore per la sola trama principale: in situazioni simili c'è chi non si limita a un singolo save a mano, ma ne crea anche di multipli affiancati a quello automatico in modo così da ridurre al minimo ogni rischio di perdita di dati e dover così rifare intere sezioni dell'avventura. E voi che tipo di giocatori siete? Salvate manualmente in modo costante oppure vi affidate solo a quello automatico? Ditecelo tra i commenti!

