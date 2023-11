Absolut con 2WATCH a Milan Games Week: musica ed esperienze tra il reale e il virtuale

Musica, ballo e uno spettacolo interattivo con A.L.I.A.S., virtual character di Absolut Vodka: saranno queste le principali attività dello spazio 2WATCH Village, posizionato al padiglione 15, posizione D06 della Milan Games Week, la più grande fiera del gaming in Italia in programma dal 24 al 26 novembre.

A.L.I.A.S, grazie all’utilizzo di una tecnologia di ultima generazione, sarà in diretta tutti i giorni, dalle ore 12:00 alle 13:30 e dalle 18:00 alle 20:00 sfidando i visitatori a colpi di ballo einteragendo con loro in real time. Inoltre, ogni giorno dalle 18:00 sarà aperto l’Absolut Bar dove saranno offerti drink e si darà vita ad un esclusivo party in stile Born To Mix. Tutti i giorni al 2WATCH Village dalle 10:00 alle 20:00 ci sarà la possibilità di realizzare foto uniche in uno scenario accattivante e ottenere fantastici gadget Absolut. Saranno, inoltre, presenti influencer, streamer e talent che realizzeranno incontri ed attività oltre che la produzione di diversi contenuti video in cui saranno coinvolti insieme ai loro fan.

"Siamo entusiasti di annunciare la partecipazione di 2WATCH alla Milan Games Week insieme ad un partner eccellente come Absolut" afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH.

"La nostra visione per il 2WATCH Village è di creare un'esperienza unica e coinvolgente, dove la tecnologia incontra la creatività e la comunità. La collaborazione con Absolut e con l’ambassador virtuale A.L.I.A.S. è un esempio perfetto di come intendiamo sfruttare l'intelligenza artificiale per creare interazioni significative e coinvolgenti."