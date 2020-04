Absolver gratis e tanti giochi Devolver Digital in offerta

Devolver Digital è il publisher protagonista degli sconti del weekend di Steam: quasi tutti i giochi della compagnia sono scontati fino al 90% solamente per questo settimana, indubbiamente una bella occasione per rimpolpare la propria libreria, risparmiando.

Tramite la pagina sconti Devolver Digital su Steam avrete accesso a tutte le offerte in corso, tra le tante citiamo Heave Ho a 4.99 euro, Katana Zero a 8.36 euro, GRIS a 8.49 euro, My Friend Pedro a 10.07 euro e ancora tagli di prezzo su The Messenger, Downwell, Ruiner, PikuNiku, BroForce, Holine Miami 2 Wrong Number, The Sword of Ditto, Shadow Warrior e tanti altri ancora.

Da segnalare anche la possibilità di giocare gratis a Fork Parker's Holiday Profit Hike e Absolver, entrambi i titoli possono essere scaricati a costo zero da Steam e giocati senza limitazioni fino a lunedì 20 aprile compreso, entro questo lasso di tempo potete acquistarli con uno sconto del 75%.

Absolver è un gioco d'azione e picchiaduro multiplayer caratterizzato da un gameplay particolarmente interessante e da un comparto estetico di buon livello, sicuramente un buon passatempo per il weekend, se non lo avete mai provato è arrivato il momento giusto di concedergli una possibilità.