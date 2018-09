Absolver: la nuova espansione gratuita Downfall arriva su PC e PS4 il 25 settembre

Dopo alcuni mesi di silenzio radio Sloclap ha annunciato la data di uscita di Downfall: la prossima grande espansione gratuita per Absolver che introdurrà una modalità inedita e il nuovo stile di combattimento “Faejin” ispirato al Jet Kune Do di Bruce Lee debutterà il 25 settembre.

Nella nuova modalità di Absolver, chiamata appunto Downfall, i giocatori dovranno avventurarsi, da soli o in cooperativa, all’interno delle Miniere di Adalian, per affrontare la minaccia di Arcell e delle sue Promesse corrotte. Sconfiggendo queste Promesse infette riceveremo dei Gleam, che potremo trasformare in potenziamenti sotto forma di esperienza ed equipaggiamento, e diventare così sempre più forti proseguendo fino allo scontro finale contro Arcell. Le Miniere verranno generate in modo procedurale, dunque ogni avventura proporrà sfide e situazioni diverse. Oltre alla modalità Downfall, l’espansione introdurrà il Faejin, un nuovo stile di combattimento ispirato al Jet Kune Do di Bruce Lee e adatto ai lottatori più esperti, oltre a nuove emoticon, maschere, armi ed equipaggiamenti di vario genere. Arrivano infine le Sfide delle Scuole, che grazie alle nuove Classifiche permetteranno ai membri delle scuole di combattimento di competere tra loro alla fine di ogni Stagione.

Absolver: Downfall arriverà su PC e Playstation 4 il 25 settembre 2018.