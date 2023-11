Absurd Ventures: il nuovo studio del co-fondatore di Rockstar ha annunciato due progetti

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games, ha da tempo lasciato la società per aprire un nuovo studio chiamato Absurd Ventures: ora, Houser ha presentato i primi due progetti della sua nuova compagnia, in arrivo nel corso del 2024.

Il primo si intitola American Caper ed è una graphic novel ambientata in un mondo corrotto, American Caper potrà contare sulle illustrazioni di Simon Bisley, fumettistica britannico celebre per la serie Lobo, e non solo. A Better Paradise è invece un audio fiction in dodici episodi prodotta insieme a QCODE Media, la trama non è stata resa nota ma il genere di appartenenza è il thriller, con una storia ambientata nel prossimo futuro.

Dopo aver portato Rockstar Games al successo, Dan Houser si lancia ora in una nuova avventura. Absurd Ventures è stata fondata all'inizio del 2023 come compagnia transmediale attiva nel mondo dei videogiochi, dei film, delle serie TV e serie animata, delle audio fiction e dei fumetti.

Un nuovo inizio dunque per una delle menti responsabili della serie GTA, che inaugura il suo studio con due progetti apparentemente lontani dal mondo dei videogiochi ma chissà che in futuro non ci sia la possibilità di vedere trasposizioni vidoludiche di American Caper e A Better Paradise.