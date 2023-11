Absurd Ventures: il nuovo studio del co-fondatore di Rockstar registra i primi marchi

Dopo aver lasciato Rockstar Games, compagnia che ha contribuito a fondatore, Dan Houser ha inaugurato Absurd Ventures, il suo nuovo studio descritto come una realtà incentrata su storytelling, filantropia e ultraviolenza. E sebbene al momento non è chiaro su cosa la nuova software house stia lavorando, emergono alcuni indizi.

Lo scorso luglio Absurd Ventures ha infatti registrato i suoi primi marchi, American Caper e A Better Paradise, con tanto di descrizioni collegate al mondo videoludico. A questo punto viene lecito pensare che i due marchi siano potenziali nomi per i primi giochi della neonata compagnia, sebbene per il momento sia ancora troppo presto per capire se è davvero così e, soprattutto, che genere di prodotto saranno a tutti gli effetti.

C'è pure da dire che, nel presentare il suo nuovo studio, Dan Houser lo aveva descritto come una realtà che "costruisce mondi narrativi, crea personaggi e scrive storie con una vasta gamma di generi, indipendentemente dal mezzo", aggiungendo che si lavorerà non solo su videogiochi ma potenzialmente anche su altri medium quali film live-action o d'animazione, graphic novel e libri. Insomma, i marchi registrati potrebbero non essere strettamente collegati al settore videoludico, sebbene per adesso si rimane solo nell'ambito delle ipotesi. Non resta che aspettare novità concrete nel prossimo futuro da parte di Absurd Ventures.

Parlando sempre di ex figure chiave di Rockstar Games, Everywhere del creatore di GTA sarà al PC Gaming Show Most Wanted, in programma per il 30 novembre 2023 alle ore 18:30 italiane.