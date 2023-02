Abusi e discriminazioni: multa da 35 milioni di dollari per Activision dopo gli scandali

Activision Blizzard pagherà 35 milioni di dollari per chiudere le cause collegate agli scandali di abusi, discriminazioni e molestie che hanno coinvolto la compagnia negli ultimi anni. Ad annunciarlo è stata la Security and Exchance Commission degli Stati Uniti.

Realtà governativa con il compito di tutelare gli investitori delle grandi compagnie e mantenere ordine sul mercato, la SEC aveva avviato le proprie indagini nei confronti di Activision Blizzard nel settembre del 2021, mettendo sotto esame tutti i principali dirigenti dell'azienda compreso il CEO Bobby Kotick. La compagnia ha accettato di pagare la multa senza ammettere o negare quanto emerso dalle indagini dell'ente statunitense.

"La SEC ha scoperto che Activision Blizzard non è riuscita ad attuare i necessari controlli per raccogliere ed esaminare i reclami dei dipendenti su abusi sul posto di lavoro, rimanendo senza i mezzi per determinare l'esistenza di ampie problematiche che andavano dichiarate agli investitori. In aggiunta, ha agito per impedire agli ex collaboratori di comunicare direttamente alla Commissione possibili violazioni della legge: ciò non è solo una direttiva aziendale negativa, ma è anche illegale", ha dichiarato Jason Burt, direttore dell'ufficio regionale SEC a Denver.

Nel frattempo prosegue l'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft, sebbene la conclusione degli accordi sembra ancora distante. L'UE ha presentato obiezioni formali sull'affare Activision-Microsoft, con il colosso di Redmond che dovrà dunque chiarire tutti i dubbi della Commissione Europea. Phil Spencer è sicuro di chiudere l'acquisizione di Activision, e si dice convinto che questi accordi faranno il bene dell'industria videoludica.