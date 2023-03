Abyss World: l'eroe del GDR in stile Elden Ring combatte in video su Unreal Engine 5

Riapriamo una finestra sul mondo a tinte dark di Abyss World su Unreal Engine 5 con il nuovo video video gameplay confezionato da Abyss Studio e Metagame Industries per mostrarci delle sequenze di esplorazione e combattimento.

Le ultime sequenze ingame proposteci dagli sviluppatori indipendenti rendono ancora più evidenti le fonti di ispirazione di un soulslike che, inutile nasconderlo, si rifarà pesantemente ai capolavori action ruolistici 'di genere' firmati da FromSoftware.

Le terre di Nornidia che faranno da sfondo all'odissea vissuta dal protagonista di Abyss World, ad esempio, riecheggiano le atmosfere dell'Interregno di Elden Ring e lo stesso dicasi per il sistema di combattimento, tanto negli scontri con le creature 'minori' quanto nelle epiche battaglie da affrontare contro i boss. La grande agilità dimostrata dall'eroe nella porzione di video dedicata all'esplorazione e al platforming, invece, lo fanno avvicinare maggiormente alle dinamiche ludiche sperimentate dagli emuli del Lupo nell'universo di Sekiro Shadows Die Twice.

Tornando ad Abyss World, ricordiamo che il titolo ci calerà nei panni di un cavaliere scampato alla distruzione del suo regno e, per questo, desideroso di lavare nel sangue nemico l'onta subita per ristabilire l'ordine e scacciare una volta per tutte le creature scaturite dalla Marea Nera.

Il lancio di Abyss World dovrebbe avvenire più avanti nel 2023 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di annuncio di Abyss World.