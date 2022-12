Abyss World, il souls in Unreal Engine 5: il trailer di annuncio è ricco di atmosfera

Nella sempre più vasta selezione dedicata ai giochi più interessanti in sviluppo in Unreal Engine 5 potrebbe finire per rientrare anche il nuovo Abyss World.

Parliamo di un Action RPG in corso di realizzazione presso gli studi di Metagame Industries e destinato ad assumere la forma di un ambizioso Souls-like. Per presentare al mondo il progetto, la software house si è affidata ad un trailer carico di atmosfera, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Sviluppato con Unreal Engine 5, Abyss World condurrà i giocatori alla scoperta di un mondo misterioso e stracolmo di inquietanti pericoli. Il continente di Nordinia, ambientazione dell'Action RPG, sembra celare segreti oscuri e decadenti, sullo sfondo di grotte colme di rilucenti cristalli, castelli posseduti da maledizione lovecraftiane e tanto altro ancora. A completare il tutto, non potevano mancare nemici dall'aspetto da incubo, destinati a perseguitare il protagonista nel corso del suo viaggio in Abyss World, e la promessa di un livello di sfida tarato verso l'alto.



Il Souls-like è stato annunciato come in arrivo su PC e PlayStation 5 nel corso del 2023. Siete curiosi di saperne di più? In attesa di maggiori informazioni da Metagame Industries, ricordiamo che è ormai operativa la versione 5.1 dell'Unreal Engine 5 di Epic Games.