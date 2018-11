Abzù disponibile ora su Nintendo Switch: trailer di lancio e immagini

505 Games e Giant Squid hanno annunciato oggi che l'avventura sottomarina Abzù è disponibile su Nintendo eShop per Switch al prezzo di €19.99.

Abzù è un’epica avventura sottomarina dove i giocatori potranno esplorare profondità oceaniche meravigliosamente riprodotte. Nei panni di un subacqueo i giocatori interagiranno con centinaia di creature, tutte basate sulla reale fauna marina, e scopriranno una potente connessione con l’oceano e le forme di vita che lo popolano. Questo mondo sottomarino è pericoloso, malato e tossico e la missione del protagonista sarà scoprire i misteri che si celano sul fondo degli abissi modificando l’ambiente circostante.

Sviluppato da Giant Squid Studios – studio di sviluppo indipendente guidato da Matt Nava, la mente creativa responsabile di Journey e Flower - Abzù è raccontato in una maniera molto diversa dai canoni narrativi tradizionali ispirandosi ad antichi miti e al folklore. La parola Abzù fa riferimento all’unione di due parole Sumere AB che significa acqua e ZÛ, che significa conoscere. Abzù è l’oceano della saggezza.

Lanciato originariamente nel 2016 per PlayStation 4, Xbox One e PC, Abzù si è guadagnato tantissime lodi da parte della critica che hanno generato una serie di riconoscimenti che includono i premi Best Original Score for a Video Game or Interactive Media (Film Music Critics Association), Artistic Achievement from the 2017 (BAFTA), Music of the Year from the 2017 Game Audio Network Awards e delle nomination come Best Original Game del 2016 ai Golden Joystick Awards e Best Art Direction 2016 ai Game Awards.