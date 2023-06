AC Mirage, Avatar Frontiers of Pandora e Prince of Persia The Lost Crown escono su Steam?

Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 Ubisoft avrà il suo bel da fare con la pubblicazione dei suoi nuovi giochi quali Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Prince of Persia The Lost Crown e The Crew Motorfest. Ma usciranno su Steam?

Soltanto in tempi più recenti la compagnia francese ha ricominciato a pubblicare i suoi giochi sulla piattaforma di Valve, tuttavia continuano a mancare all'appello ancora diversi titoli e, soprattutto, le nuove produzioni non vengono pubblicate da subito su Steam. Questo discorso vale anche per le prossime produzioni Ubisoft: sappiamo già che Assassin's Creed Mirage non arriverà subito su Steam, e lo stesso vale anche per Avatar Frontiers of Pandora, Prince of Persia The Lost Crown e The Crew Motorfest.

Nessuno di questi giochi sarà disponibile al day one su Steam, sebbene ciò non significhi che un domani non possano comunque essere pubblicati anche sullo store digitale di Valve, magari già qualche mese dopo l'esordio sulle altre piattaforme. Non resta dunque che attendere future comunicazioni da parte di Ubisoft sui piani per ciascuno dei suoi prossimi giochi.

Nel frattempo non perdetevi la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage, che vi permette di farvi un'idea più precisa sul nuovo gioco della storica serie Ubisoft.