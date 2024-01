AC Mirage vs Avatar vs Prince of Persia: quanto hanno incassato gli ultimi giochi Ubisoft?

Quanto hanno incassato gli ultimi giochi Ubisoft? A rivelarlo è un report di Insider-Gaming che svela cifre e numero di giocatori attivi di Avatar Frontiers of Pandora, Prince of Persia The Lost Crown e Assassin's Creed Mirage.

Partendo proprio da Prince of Persia The Lost Crown, uscito a metà gennaio, il gioco ha ottenuto valutazioni positive e ha un Metascore di 88/100 e uno User Score di 9.1/10 su Metacritic, nonostante questo The Lost Crown ha totalizzato circa 300.000 giocatori per un incasso di 15 milioni di dollari. Il gioco è però ancora nel pieno della sua corsa commerciale e questi numeri sono destinati sicuramente a crescere.

Avatar Frontiers of Pandora invece ha totalizzato 1.9 milioni di giocatori incassando 133 milioni, meno rispetto ai lanci di altri due giochi di Massive: The Division nel 2016 ha incassato 330 milioni nella settimana di lancio mentre nel 2019 The Division 2 ha incassato 264 milioni nella prima settimana.

Infine, Assassin's Creed Mirage ha conquistato cinque milioni di giocatori incassando 250 milioni, numeri simili questi a quelli registrati al lancio da Assassin's Creed Origins e Odyssey.

Al momento Ubisoft non ha confermato questi numeri diffusi da Insider-Gaming e dunque non sappiamo se siano aggiornati e/o del tutto esatti.