AC Odyssey, ecco la patch 1.07: alzato il level cap, nuova quest e altro ancora

Ubisoft ha annunciato che da domani, giovedì 15 novembre, sarà distribuita la tanto attesa patch 1.07 di Assassin's Creed Odyssey, con cui l'action-RPG della casa francese va ad arricchirsi di tanti nuovi contenuti con cui gli utenti potranno continuare ad intrattenersi nell'Antica Grecia ricreata dagli sviluppatori.

Tra le novità più rilevanti, segnaliamo l'innalzamento del level cap (da 50 a 70), un nuovo sistema di personalizzazione dell'equipaggiamento con cui potrete curare ancora più approfonditamente l'aspetto del vostro protagonista, ed una quest completamente originale intitolata "Test of Judgement".

In aggiunta, abbiamo delle migliorie ai menù dei mercenari, alla modalità photo e al sistema di loot, oltre alle varie correzioni di bug e problemi tecnici minori. Se interessati a scoprire altro riguardo al nuovo update del gioco, vi rimandiamo direttamente alle patch note ufficiali.

Ricordiamo ai lettori che Assassin's Creed Odyssey è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno recentemente aggiunto un nuovo boss end-game all'interno della mappa che, se sconfitto, vi garantisce l'ottenimento di un arco da guerra leggendario. Nei giorni scorsi è stata intanto violata la protezione Denuvo dell'edizione PC del gioco. Per tutti gli altri dettagli sull'action-RPG candidato ai The Game Awards 2018 come Gioco dell'Anno, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.