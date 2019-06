AC Odyssey Il Tormento di Ade: la battaglia contro Cerbero infuria nel nuovo gameplay

Mancano ormai poche ore al lancio de Il Tormento di Ade, seconda porzione del DLC Il Destino di Atlantide dell'acclamato Assassin's Creed Odyssey, il più recente capitolo della serie targata Ubisoft che ha ormai definitivamente abbracciato il genere fantasy-ruolistico.

Nell'attesa che possiate avventurarvi in questa nuova corposa espansione del titolo, Ubisoft ha deciso di condere una piccola panoramica su diversi degli aspetti caratterizzanti de Il Tormento di Ade.

Così come accaduto con I Campi Elisi, anche in questo nuovo contenuto potremo addentrarci in un'ambientazione completamente originale. Dal momento che saremo "ospiti" di Ade, è bene non sperare in un'accoglienza particolarmente calorosa, né credere di poter visitare le incantate location presenti nel precedente DLC. Quanto ci viene mostrato, infatti, delinea un contesto ambientale molto più cupo e fosco, ma non per questo meno affascinante.

Uno dei nemici più temibili che affronteremo nel corso de Il Tormento di Ade sarà Cerbero, l'iconico cane a tre teste protagonista della boss fight che potete ammirare tramite il filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey Il Tormento di Ade sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, martedì 4 giugno 2019. Nel mentre attendiamo l'arrivo dell'espansione, il team di sviluppo ha pubblicato negli scorsi giorni il Pacchetto Personaggio Eracle ed il Pacchetto Navale Idra.