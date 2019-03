AC Odyssey per Stadia è solo l'inizio della collaborazione tra Google e Ubisoft

Per mostrare le grandi potenzialità di Google Stadia, durante la presentazione di ieri pomeriggio la casa di Mountain View ha scelto Assassin's Creed Odyssey.

Che Google e Ubisoft abbiano stretto un importante rapporto di collaborazione in vista del lancio della nuova piattaforma, non è un segreto. L'action RPG ambientato nell'Antica Grecia è stato mostrato su smartphone, tablet, TV e PC Desktop, mentre tra gli spettatori era persino presente Yves Guillemot, CEO e co-fondatore della casa francese.

Quest'ultimo, dopo la presentazione, ha dichiarato: "La potenza e l'accessibilità dello streaming fornirà a miliardi di persone delle opportunità senza precedenti per giocare ai videogames in futuro. Siamo orgogliosi di collaborare con Google su Stadia, costruita su ciò che abbiamo appreso con Project Stream attraverso Assassins Creed Odyssey. Questo è solo l'inizio, non vediamo l'ora di continuare a collaborare a stretto contatto con Google su ciò che il futuro riserva a Stadia".

Il titolo di Ubisoft è stato impiegato anche durante la fase Beta di Project Stream, conclusasi lo scorso mese di gennaio. Il servizio è stato reso disponibile ad un pubblico selezionato negli Stati Uniti d'America, esclusivamente sul browser Chrome. Dalle sue fondamenta ha preso forma Google Stadia, la rivoluzionaria piattaforma gaming di Google che, entro la fine del 2019, promette di portare i videogiochi su innumerevoli piattaforme grazie alle potenzialità dello streaming. Stando ai requisiti forniti, saranno necessari almeno 25 Mbps per giocare a 1080p e 60ps, 30 Mpbs per il 4K.