AC Odyssey, polemiche sul nuovo DLC: non tiene conto dell'orientamento omossessuale

Con Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft si è definitivamente addentrata nel genere RPG fornendo ai giocatori la possibilità di plasmare la loro storia compiendo differenti scelte.

I due protagonisti, Kassandra e Alexios, sono anche liberi di scegliere il proprio orientamento sessuale, avviando relazioni con lo stesso sesso, con quello opposto o con entrambi. L'ultimo contenuto scaricabile, il secondo episodio della serie Eredità della Prima Lama intitolato Eredità Oscura, sembra tuttavia ignorare totalmente questa caratteristica forzando la scelta del proprio partner. Attenzione: di seguito faremo alcuni importanti spoiler sullo svolgimento della trama di Eredità Oscura, pertanto se non volete rovinarvi la sorpresa vi invitiamo a interrompere immediatamente la lettura.

In sostanza, durante la campagna del DLC in questione, i due protagonisti sono forzati ad avere un figlio con un altro personaggio, indipendentemente dalla volontà del giocatore. Kassandra dà alla luce un bambino concepito con Natakas, mentre Alexios ha un figlio con Neema. Ciò accade anche se durante l'avventura i giocatori rifiutano le avance dei due suddetti personaggi non giocanti.

Le esigenze narrative di Ubisoft hanno prevedibilmente infastidito molti giocatori, in particolare coloro che avevano deciso di plasmare un personaggio con un orientamento di tipo omosessuale, che sono stati costretti ad instaurare una relazione eterosessuale. Inoltre, tale forzatura contraddice la natura stessa della produzione, che ha fatto della libertà di scelta uno dei suoi cavalli di battaglia. Cosa ne pensate al riguardo?