AC Odyssey: il Season Pass a metà prezzo e il DLC Campi Elisi gratis fino all'1 settembre

Dopo aver attentato alle nostre finanze con gli sconti Ubisoft della Gamescom, il colosso videoludico francese lancia una nuova promozione dedicata a tutti gli appassionati di Assassin's Creed Odyssey che non si sono ancora cimentati con le sfide delle espansioni del kolossal ruolistico.

Gli emuli di Kassandra e Alexios che desiderano ampliare i propri orizzonti partecipando a questa iniziativa potranno scaricare gratuitamente l'episodio 1 de "Il Destino di Atlantide", Campi Elisi, e ottenere uno sconto del 50% sull'acquisto del Season Pass.

All'interno del pass stagionale di AC Odyssey troviamo tutti gli atti delle espansioni L'Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide, oltre alla possibilità di scaricare Assassin's Creed 3 Remastered sulla propria piattaforma prediletta.

La promozione è già attiva da oggi, 26 agosto, su PC e Xbox One e lo sarà a partire da domani, martedì 27 agosto, fino alla sera di domenica 1 settembre: per aderirvi, basterà possedere una copia fisica o digitale di Assassin's Creed Odyssey su PC, PlayStation 4 o Xbox One. Per un veloce ripasso sui contenuti del DLC Campi Elisi, vi riproponiamo il video di presentazione dell'espansione che descrive il primo atto dell'Arco Narrativo 2 delle espansioni di Odyssey come un viaggio nell'Eliseo, l'aldilà greco collegato ai segreti sinistri degli Isu e allo stesso destino dell'umanità.