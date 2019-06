AC Odyssey: la Story Creation Mode spiana la strada al farming facile?

Introdotto con l'aggiornamento gratuito annunciato durante la conferenza E3 2019 di Ubisoft, l'editor di missioni di Assassin's Creed Odyssey, la Story Creation Mode, sta riempiendo l'Antica Grecia digitale del kolossal Ubisoft di scorciatoie ingame per il farming facile.

Il problema collegato al nuovo strumento messo a disposizione dagli sviluppatori di AC Odyssey è stato segnalato dagli emuli di Kassandra e Alexios che popolano le community digitali di forum come Reddit e ResetEra, per poi essere evidenziato e portato all'attenzione della stampa di settore (e forse degli stessi autori di Ubisoft Quebec) dai giornalisti di Kotaku.

In base alle segnalazioni pervenute dalla community, l'editor di missioni della Story Creation Mode permette, con un minimo di pratica, di creare delle agili sciorciatoie per consentire ai giocatori di acquisire punti esperienza, monete e oggetti nel minor tempo possibile. La facilità di creazione e di condivisione di queste fittizie missioni votate esclusivamente al farming invoglia anche gli utenti più corretti a servirseve, contribuendo così a rendere vani gli sforzi compiuti in questi mesi dagli sviluppatori di Ubisoft Quebec per bilanciare la progressione dei livelli di esperienza e l'economia del gioco.

Di recente, anche un altro celebre videogioco di Ubisoft è stato interessato da una simile "attività indebita" correlata al farming: diversi utenti avevano infatti scoperto una sorta di Loot Cave in The Division 2 che permetteva loro di ottenere velocemente armi ed equipaggiamenti rari.