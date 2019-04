AC Odyssey: il team ha compiuto tre viaggi in Grecia per creare il mondo di gioco!

L'ultimo capitolo della saga di Assassin's Creed ha trasportato i giocatori nel cuore dell'antica Grecia, un'ambientazione che ha richiesto innumerevoli sforzi per essere ricreata in-game dal team di Ubisoft.

In un interessante approfondimento dedicato ai dietro le quinte dello sviluppo di Assassin's Creed Odyssey, la software house ha svelato la procedura adottata dal team per approcciarsi alla realizzazione del gioco, che ha richiesto circa tre anni per essere ultimata. Gli sviluppatori hanno dato il via alle ricerche sull'antica Grecia raccogliendo inizialmente del materiale "mainstream", come film o videogiochi ambientati nella regione. Ben presto, però, si sono resi conto che sarebbe stato essenziale visitare la Grecia in prima persona.

La difficoltà nel ricreare un passato ormai lontano, coincidente col periodo della Guerra del Peloponneso e risalente a circa 2.500 anni fa, ha inoltre portato il team di sviluppo a contare sul supporto della Dr. Stéphanie-Anne Ruatta, esperta incontrata nel corso del primo viaggio esplorativo nel Paese e che si sarebbe rivelata una risorsa essenziale per la creazione del mondo di gioco. Un solo viaggio, tuttavia, non è stato sufficiente ed il team Ubisoft si è recato nel Paese per ben tre volte, "per visitare quante più location possibile per assicurarsi che la loro visione risultasse autentica". Uno sforzo complessivo notevole, che ha incluso la realizzazione di vere e proprie mappe e lo sviluppo di ben 4.000 diversi oggetti di scena in-game. Cosa ne pensate, il team è riuscito nel suo intento?



Per chi ancora non avesse avuto modo di provare il gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Assassin's Creed Odyssey, a cura di Giuseppe Arace. Per chi invece ha già ultimato il titolo, ricordiamo che è stato recentemente reso disponibile il DLC Il Destino di Atlantide.