AC Odyssey: Ubisoft spiega perchè ha bannato i livelli per il farming con lo Story Creator

Nelle infuocate giornate dell'E3 2019, Ubisoft ha reso disponibile lo Story Creator di AC Odyssey: da allora, diversi utenti si sono serviti dell'editor di missioni per realizzare delle quest votate al farming facile, spingendo così il colosso francese a bannare tali livelli.

Con una lettera aperta pubblicata sulle pagine del forum ufficiale di Ubisoft e indirizzata a tutti coloro che si sono visti cancellare questi livelli, i rappresentanti dell'azienda transalpina spiegano che "la modalità Story Creator è stata progettata per essere uno strumento che consenta ai giocatori di liberare la propria creatività e immaginazione mentre costruiscono e condivisono le proprie storie con gli altri, il tutto utilizzando una versione modificata degli stessi strumenti utilizzati dai nostri designer per sviluppare le missioni nel gioco".

"Purtroppo, però, dal lancio della versione in beta testing abbiamo notato un flusso crescente di ricerche basate sul farming'", aggiungono i rappresentanti di Ubisoft in riferimento alle "missioni che sfruttano questo strumento per ottenere grandi quantità di punti esperienza. Questi exploit rischiano di compromettere la qualità generale, l'integrità e lo scopo della modalità Story Creator e si traducono in una minore visibilità per le storie più creative, interessanti e francamente fantastiche che sono state pubblicate dalla nostra community".

Scegliendo di bannare questi livelli e di non renderli più disponibili, gli autori francesi desiderano così "concentrarci sulla gratificazione della creatività dei nostri fan, mettendo in evidenza le quest di qualità. Stiamo inoltre lavorando su delle correzioni e delle modifiche per ridurre l'impatto di tali ricerche e quest sull'esperienza del giocatore. Stiamo anche cambiando i termini di utilizzo dello Story Creator per impedire ai creatori di pubblicare in futuro questo tipo di storie", suggerendo così che chi continuerà a creare e condividere missioni basate sul farming facile potrebbe incappare nel ban del proprio account.

