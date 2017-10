AC Origins, Wolfenstein 2 e Super Mario Odyssey: recensioni online su Everyeye

Oggi è una giornata decisamente importante per i videogiocatori: a partire dalle ore 13:00 abbiamo pubblicato le recensioni di tre titoli molto attesi, in arrivo domani nei negozi:

Di seguito, gli orari di pubblicazione delle recensioni e delle video recensioni:

Assassin's Creed Origins

La recensione di Assassin's Creed Origins, nuovo episodio della serie Ubisoft che arriva dopo una lunga pausa dovuta alla volontà di sperimentare nuove idee e riportar la saga alle origini. Insieme alla recensione troverete online anche la video recensione (catturata su Xbox One X) mentre nei prossimi giorni arriveranno ulteriori approfondimenti sul gioco.

Wolfenstein II The New Colossus

Martedì sera Alessandro Bruni ha mostrato la prima ora di gioco in diretta, oggi è il turno della recensione! Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro giudizio su Wolfenstein II The New Colossus, in contemporanea sarà pubblicata inoltre anche la video recension dl gioco.

Super Mario Odyssey

Il primo pomeriggio è invece all'insegna di Super Mario Odyssey! La recensione della nuova avventura dell'idraulico italiano andrà online alle 15:00 insieme alla video recensione. Alla stessa ora, inoltre, Francesco giocherà in diretta per circa due ore con Super Mario Odyssey.

Tre appuntamenti da non perdere, vi aspettiamo dunque sulle nostre pagine per le recensioni di Wolfenstein II The New Colossus, Assassin's Creed Origins e Super Mario Odyssey.