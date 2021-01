AC Valhalla e Cyberpunk: perchè i bambini sono così brutti? Il parere di uno sviluppatore

Nel riallacciarsi alla discussione social sui volti innaturali dei bambini di AC Valhalla, lo sviluppatore indipendente conosciuto su Reddit con lo pseudonimo di Ehrand ha fornito un suo parere sui brutti modelli poligonali dei giovani PNG di giochi come il kolossal open world di Ubisoft o di Cyberpunk 2077.

Nel suo intervento a un post divenuto virale su Reddit, lo sviluppatore parte dalla semplice constatazione che "le proporzioni di un bambino sono diverse da quelle di un adulto. Di solito il rapporto tra la testa e il corpo è più grande rispetto agli adulti ed è molto difficile replicare questo effetto col medesimo engine senza dargli un aspetto ridicolo. È ancora più difficile ottenere risultati apprezzabili se decidi di replicare un'età specifica in un giovane PNG, anche perchè tutto ciò richiederebbe la completa riscrittura delle animazioni".

A detta di Ehrand, quindi, lo sviluppo dei PNG più giovani in titoli come Assassin's Creed Valhalla o Cyberpunk 2077 risulta essere meno semplice di quanto potrebbe sembrare agli occhi dei videogiocatori: "Questo genere di interventi ha un costo nella pipeline di produzione, per PNG simili c'è bisogno di modelli poligonali, animazioni e rig unici. Nei grandi giochi open world, di solito vengono creati modelli preimpostati di rig per le animazioni degli arti e dei movimenti dei PNG, in modo tale da non dover animare singolarmente migliaia di personaggi. Ecco perchè spesso gli sviluppatori finiscono col ridimensionare un adulto e riutilizzare i loro preset di animazioni, è un sistema che riduce di molto il costo di produzione".

Senza un intervento profondo sulle animazioni dei due kolossal di Ubisoft e CD Projekt, quindi, per Ehrand le probabilità di assistere a modifiche sostanziali all'aspetto estetico dei bambini virtuali che popolano gli universi di AC Valhalla e Cyberpunk 2077 sono praticamente nulle.