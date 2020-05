In attesa di AC Valhalla, domani alle 21 ci sarà Sonorità Vichinghe in diretta su Twitch

In attesa di scoprire maggiori informazioni su Assassin's Creed Valhalla, il palinsesto delle dirette Twitch di Everyeye.it si espande con un interessante appuntamento che prende il nome di Sonorità Vichinghe.

Nel corso della diretta il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, in compagnia di Icilio Bellanima, vi consiglierà una serie di brani che ben si adattano alle ambientazioni e ai personaggi protagonisti del prossimo capitolo della celebre serie Ubisoft.

L'appuntamento è quindi fissato per domani, 13 maggio 2020, alle ore 21:00 sul canale Twitch di Everyeye. Non dimenticate che in questi giorni d'emergenza il palinsesto del nostro canale sulla piattaforma di streaming è incredibilmente ricco e ogni giorno potete farci compagnia durante gli appuntamenti dedicati ai gameplay, ai Q&A e alle colazioni (ovvero l'appuntamento rinominato in EveryDay), che accompagneranno il commento di eventi come lo State of Play di Ghost of Tsushima, previsto per il prossimo giovedì alle ore 22:00 italiane. A questo proposito, giovedì ci sarà una mini-maratona dedicata a Ghost of Tsushima sul nostro canale, sul quale andremo in diretta a partire dalle ore 17:00 e resteremo in live fino all'arrivo dell'evento Sony.