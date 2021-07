AC Valhalla: a che livello va giocato il DLC L'Assedio di Parigi? Risponde Ubisoft

Il secondo DLC di Assassin's Creed Valhalla, L'Assedio di Parigi, andrà ad arricchire il già vasto pacchetto contenutistico dell'action-RPG a partire dal 12 agosto. Ma a che livello converrà lanciarsi in questa nuova avventura? A darci una risposta ci ha pensato direttamente Ubisoft.

A differenza dell'espansione L'Ira dei Druidi, sembra proprio che questo secondo contenuto aggiuntivo sarà dedicato a coloro che già hanno sviscerato in lungo e in largo l'avventura norrena di Eivor. Sebbene non ci sia un livello obbligatorio da raggiungere prima di poter accedere al DLC, Ubisoft ha delle chiare indicazioni da dare ai suoi giocatori: "Il livello di potenza consigliato per l'area di Parigi sarà di 200", è stata la dichiarazione concessa da un PR di Ubisoft a GameSpot.

Come già accaduto con la prima espansione, anche l'Assedio di Parigi sarà giocabile previo completamento di almeno uno dei due archi narrativi ambientati in Inghilterra (Grantebridgescire o Ledecestrescire). "Quando a Ravensthorpe Eivor si imbatterà in visitatori dalla Francia che offrono regali sospettosamente generosi, si attiverà una ricerca", continua Ubisoft. "Il viaggio in Francia con andata e ritorno sarà quindi disponibile nell'Atlante".



Assassin's Creed Valhalla si è recentemente aggiornato per accogliere la funzionalità del Level Scaling, con cui i giocatori possono tarare il livello dei propri nemici a proprio piacimento.