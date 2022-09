Da AC Valhalla a R6 Siege: come sbloccare i Twitch Drops gratis durante l'Ubisoft Forward

Il prossimo 10 settembre si terrà l'Ubisoft Forward, l'atteso evento in diretta streaming durante il quale l'azienda francese mostrerà al pubblico il prossimo Assassin's Creed, The Division Heartland e altri prodotti in arrivo a breve. Per celebrare l'evento, tutti gli spettatori potranno ottenere ricompense gratis, scopriamo insieme come fare.

Collegare gli account

Il primo passo per poter ricevere le ricompense è quello di collegare un account Ubisoft Connect al profilo Twitch. Per fare ciò, basta visitare il sito ufficiale che Ubisoft ha allestito appositamente per consentire agli utenti di eseguire il collegamento: visitate il sito, fate il login con l'account Ubisoft e poi con quello Twitch, seguendo le istruzioni a schermo. Assicuratevi inoltre che l'account Ubisoft sia correttamente collegato a tutte le vostre piattaforme (PlayStation, Xbox e PC) per ricevere le ricompense in gioco.

Sbloccare le ricompense

Una volta completato il passaggio precedente (se avete già eseguito queste azioni in passato potete tranquillamente saltare il primo paragrafo), non occorre fare altro che accedere a Twitch e vedere la diretta del prossimo sabato 10 settembre 2022 dalle ore 21:00 sul canale ufficiale o su un qualsiasi canale che presenti il tag "Drop abilitati".

Ecco di seguito la lista completa delle ricompense e i requisiti utili per sbloccarle:

Guarda per 15 minuti per ottenere “Skull Logo Emblem” in Skull and Bones:

Guarda per 30 minuti per ottenere “Explosive Detail Charm” in Rainbow Six Siege

Guarda per 45 minuti per ottenere “RC22 Original Cosmetic” in Roller Champions

Guarda per 60 minuti per ottenere “Sphinx Tattoo Set” in Assassin’s Creed Valhalla

Avete già letto le anticipazioni sui giochi che verranno presentati al prossimo Ubisoft Forward nel corso del fine settimana?