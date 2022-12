AC Valhalla e altri titoli Ubisoft giocabili su Amazon Luna se si possiedono su PC

Ubisoft continua a sostenere attivamente il gaming in cloud e lo fa stringendo un nuovo accordo con Amazon Luna. Il publisher francese ha annunciato che Assassin's Creed Valhalla e altri titoli del suo catalogo saranno presto giocabili tramite il servizio di streaming del colosso dell'e-market, in caso si posseggano già nella propria libreria PC.

Tra i primi titoli inclusi nell'iniziativa abbiamo il succitato Assassin's Creed Valhalla, ma anche Far Cry 6 e Uno. Ciò significa che, anche quando non si avrà a propria disposizione le piattaforme utilizzate per il gaming in locale, sarà possibile continuare le proprie partite sfruttando la tecnologia di streaming. Ubisoft ha sottolineato che la novità riguarderà, almeno per un primo momento, una selezione di giochi tratti dal suo catalogo, dunque non dovreste aspettarvi un elenco particolarmente nutrito di titoli. Tutto questo è possibile provarlo con mano anche tramite la sottoscrizione all'abbonamento Ubisoft Plus proposto da Amazon Luna, apparentemente non disponibile in Italia al momento.

Ubisoft ha stretto una partnership con Amazon sin da quando Luna è stato annunciato, ed ha puntualmente offerto una serie di giochi anche sul servizio Stadia di Google, che come ben saprete sarà presto chiuso dal colosso di Mountain View. Per coloro che hanno acquistato i giochi Ubisoft su Stadia, la compagnia d'Oltralpe sta lavorando a un modo per trasferire su PC i giochi che avete acquistato su Stadia prima della chiusura del servizio di gaming in streaming in programma per gennaio.