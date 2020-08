AC Valhalla, WD Legion e Far Cry 6: le Collector's per Xbox includeranno il disco

Negli ultimi giorni sono stati in molti a lamentarsi del fatto che le limited edition di Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6 non contenessero il disco nella versione Xbox One e Series X. Sembra però che le info presenti sull'Ubisoft Store stiano per essere modificate e che queste versioni dei giochi includeranno anche il disco.

A confermarlo sarebbe stata la stessa Ubisoft con un comunicato stampa ufficiale in lingua spagnola, il quale è stato appena pubblicato sulle pagine del celebre portale Hobbyconsolas. L'intenzione dell'azienda era quella di fornire un codice ai propri utenti prima ancora della spedizione delle Collector's Edition, così che potessero iniziare a scaricare tutti i file necessari ad avviare il gioco al momento del lancio. Sembra però che questa scelta non sia andata a genio ai futuri acquirenti delle limited edition e, di conseguenza, l'azienda francese ha fatto un passo indietro: tutti coloro i quali hanno preordinato una di queste versioni riceveranno anche la versione fisica all'interno della scatola.

Pare inoltre che in futuro verrà implementata sull'Ubisoft Store un menu che permetterà ai giocatori di decidere se ricevere un codice per il download o l'edizione su disco al momento dell'acquisto di un'edizione speciale.

A proposito di edizioni fisiche, avete già dato un'occhiata alle cover della versione PS5 di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion?