AC Valhalla, Far Cry 6 e Watch Dogs nel Calendario dell'Avvento GameStop del 5 dicembre

Il Calendario dell'Avvento di GameStop si è puntualmente rinnovato anche oggi, offrendo a tutti i videogiocatori un mucchio di nuove opportunità di risparmio. Scopriamo quali sono gli sconti di oggi 5 dicembre.

La protagonista indiscussa delle offerte del Calendario dell'Avvento del 5 dicembre è sicuramente Ubisoft. Della casa francese è possibile acquistare Far Cry 6 a 44,98 euro su PS4, PS5 e Xbox One e Series X|S, Riders Republic a 39,98 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, Assassin's Creed Valhalla a 29,98 euro su PS4, PS5 e Xbox One e Series X|S, e Watch Dogs Legion su PS4, PS5 e Xbox One e Series X|S. Per l'occasione GameStop offre anche una serie di Controller @Play cablati per PlayStation 4 in offerta a 24,98 euro (anziché 29,99 euro): sono disponibili i colori rosso, grigio e blu.

Oggi sono ancora disponibili gli sconti della giornata di ieri 4 dicembre: se ve li siete persi, avete tempo fino alla mezzanotte di oggi per acquistare Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 a 29,98 euro, Spider-Man Miles Morales per PS5 a 34,98 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 49,98 euro, The Last of Us Part 2 a 14,98 euro e Gran Turismo Sport a 14,98 euro. Già che ci siete, date anche un'occhiata alle offerte del Volantone di Natale di GameStop.