Gli accessori indispensabili per Streamer e Pro Gamer sono in offerta da GameStop

Se siete degli streamer o dei giocatori professionisti, oppure aspirate a diventarlo, allora avete bisogno di tutta una serie di accessori in grado di migliorare la vostra esperienza e quella di ci vi segue.

Si dà il caso che molti di questi oggetti si trovino attualmente in offerta su GameStop.it, dunque vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata alla selezione disponibile. Le sedie da gaming in offerta sono molteplici, spaziando dalla Razer Tarok Pro a 231,98 euro alla Playseat Evolution Black (indirizzata ai professionisti dei giochi di guida) a 239,98 euro. La selezione dei microfoni è ancora più ampia, andando da quelli più economici e senza pretese fino a strumenti importanti come il Trust GXT255 Onyx con braccio e l'Elgato Wave:3, proposti a 143,38 euro cadauno.

Tra gli accessori indispensabili figurano anche le schede di acquisizione e gli Stream Deck. Tra le prime figurano la Razer Ripsaw X a 119,98 euro e l'Elgato Capture Card HD60S+ a 159,98 euro, mentre tra i secondi menzioniamo l'Elgato Stream Deck MK2 a 199,98 euro. Riassumere qui tutti i prodotti scontati sarebbe un'impresa impossibile, dunque vi rimandiamo alla pagina Pro-Gaming e Streaming di GameStop.it per scoprire tutte le occasioni: ci sono anche headset, tastiere, mouse e webcam.