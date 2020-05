Accessori Nintendo Switch: in arrivo dal Giappone la Ventola di Raffreddamento!

L'azienda giapponese GameTech ha prodotto un nuovo accessorio per Switch che promette di aiutare i giocatori a "raffreddare i bollenti spiriti" della console Nintendo. Il gadget in questione assume infatti la forma di una ventola di raffreddamento compatibile con tutti i modelli di Switch e Switch Lite.

L'accessorio ideato dai creativi di GameTech è già in vendita su Amazon Japan al prezzo di 3.600 yen, corrispondenti a circa 31 euro al tasso di cambio attuale. Il Gamer's Mobile Cooler di GameTech trae spunto dal design ibrido della console della casa di Kyoto per adattarsi a Switch e a diversi altri dispositivi mobile che potrebbero avvantaggiarsi di un sistema di raffreddamento supplementare, ad esempio gli smartphone di fascia alta utilizzati in sessioni di gioco particolarmente intense.

Le immagini esplicative confezionate dall'azienda nipponica mostrano appunto la ventola agganciata a Nintendo Switch mediante la porta USB della console o del relativo dock: nonostante la promessa di dissipare il calore emesso dalla console fino a un massimo di 13 gradi, la soluzione escogitata dai creativi giapponese contribuisce a rendere decisamente meno "portatile" il gioiellino tecnologico della Grande N e la sua ultima iterazione, Nintendo Switch Lite. In calce alla notizia trovate il link al portale giapponese GameWatch che mostra nel dettaglio le immagini di questo accessorio.