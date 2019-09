Accessori di Nintendo Switch Lite: 8BitDo svela il Controller wireless con doppio D-Pad

Dopo il successo ottenuto con l'adattatore per consentire l'utilizzo del DualShock 4 di PS4 su Switch, il noto produttore di accessori da gaming 8BitDo presenta un nuovo Gamepad wireless progettato espressamente per Nintendo Switch Lite.

Descritto come un controller ultraportatile realizzato per fare la felicità degli amanti dei videogiochi retrò e delle avventure bidimensionali, il nuovo Gamepad di 8BitDo riprende il form factor e il design di Switch Lite per rappresentare un perfetto "complemento ludico" all'esperienza offerta dalla nuova console portatile di Nintendo.

La peculiarità hardware di questo controller è rappresentata dall'assenza degli stick analogici: in loro sostituzione troviamo infatti due D-Pad gemelli che, a detta del produttore statunitense, rendono questo Gamepad "perfettamente funzionante" con tutti i giochi presenti nella libreria di Nintendo Switch, si presume mediante la personalizzazione dei pulsanti con remapping configurabile delle due croci direzionali.

La soluzione ingegneristica di 8BitDo dovrebbe perciò rendere possibile giocare a quei titoli che, come Zelda Link's Awakening, supportano solo parzialmente (o non supportano affatto) il D-Pad dei controller di Switch Lite e dei due Joy-Con della versione base di Nintendo Switch per la gestione dei movimenti del proprio alter-ego. Vale inoltre la pena sottolineare che il Gamepad in questione sarà compatibile anche con Mac OS, Android, Windows, Raspberry Pi e tanti altri dispositivi tecnologici, merito dell'ampio supporto allo standard Bluetooth e alla possibilità di aggiornare il firmware mediante la porta USB-C da utilizzare per caricare il controller.

Il lancio nordamericano del Gamepad "a tema Switch Lite" di 8BitDo è previsto per il 30 ottobre al prezzo budget di 24,99 dollari.