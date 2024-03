Accessori smartphone in sconto: su Amazon c'è una doppia power bank a meno di 14 euro

Se avete bisogno di una power bank per tenere sempre carico il vostro smartphone, allora non dovreste lasciarvi sfuggire la nuova offerta Amazon che consente di acquistare in un solo colpo ben due dispositivi di questo tipo.

ENEGON Power Bank da 10000mAh (bundle da 2 unità) in offerta su Amazon a soli 13,28 euro



Ci stiamo riferendo all'ENEGON Power Bank da 10000mAh, che viene venduta su Amazon in un bundle da due pezzi con il 5% di sconto. In sostanza, con soli 13,28 euro potete portarvi a casa due mini power bank utili per ricaricare la batteria di qualsiasi dispositivo portatile. Per chi si stesse chiedendo quale sia la potenza di questo prodotto, sappiate che una volta carico al 100% permette di ricaricare del tutto un iPhone 8 per 3 volte, un iPhone X per 2,6 volte, un iPhone 7 Plus per 2,3 volte oppure un Samsung Galaxy S8 per 2,2 volte. Chi invece vuole utilizzarle per caricare le AirPods Pro, può farlo per ben 13,2 volte.

Ogni power bank è dotata di due porte USB, un ingresso USB-C e uno micro USB per la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Sulla parte frontale della power bank ci sono anche quattro piccoli led che si colorano di blu per indicare la percentuale di carica residua.

Vi ricordiamo come sempre che non conosciamo quale sia l'esatta durata della promozione, quindi sarebbe preferibile approfittarne il prima possibile onde evitare che il prezzo torni ad essere quello di sempre.