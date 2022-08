Accessori per Steam Deck da stampare in 3D: il set Deckmate è gratis

Sullo sfondo del costante aumento di produzione di Steam Deck e della crescente popolarità della console ibrida di Valve, i curatori del progetto di Deckmate accompagnano il lancio del loro speciale set di accessori alla pubblicazione dei file necessari per realizzare ogni componente con una stampante 3D.

Come possiamo scoprire sfogliando il catalogo dei prodotti commercializzati sul sito ufficiale di Deckmate, i progettisti degli accessori per Steam Deck hanno infatti deciso di condividere in via del tutto gratuita gli schemi utilizzati per realizzare ciascuno dei componenti del set.

Chi possiede una stampante 3D può così servirsi di questi file (il cui prezzo per il download è indicato attualmente sul portale di Deckmate a 0 dollari) per "costruirsi in casa" accessori come la base d'appoggio regolabile, la staffa VESA o il supporto da parete. Lo stand comprende anche un alloggiamento (anch'esso regolabile) per agganciare un SSD o una batteria esterna sul retro della console portatile di Valve.

Chi lo desidera, ovviamente, può rivolgersi direttamente al team di Deckmate per acquistare l'intero kit o i singoli componenti del set di accessori. Per rimanere in tema, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo speciale su pregi e difetti di Steam Deck, una macchina da gioco polifunzionale con lati oscuri ma dal potenziale praticamente infinito. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un approfondimento sui migliori accessori per Steam Deck da stampare in 3D gratis.