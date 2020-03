Accessori a tema Cyberpunk 2077: CD Projekt apre i preordini per lo Zaino da Viaggio

Mentre attendiamo di conoscere i dettagli più scottanti e "pruriginosi" della trama di Cyberpunk 2077 dalla valutazione ESRB e PEGI, i canali social di CD Projekt confermano l'apertura dei preordini per lo Zaino da Viaggio ufficiale di Cyberpunk 2077: scopriamo le caratteristiche e il prezzo dell'accessorio.

Lo Zaino di Cyberpunk 2077 è realizzato in nylon Cordura 420D, delle zip impermeabili e delle tasche multiple, ivi compreso un generoso alloggiamento per ospitare e trasportare in sicurezza un laptop o un tablet fino a 15 pollici, più relativi accessori come la cavetteria o altro.

Grazie alle dimensioni di 45 x 26 x 16 centimetri, lo zaino vanterà una capacità totale di 20 l, rappresentando così una valida alternativa agli zaini da viaggio proposti dalle altre aziende specializzate, eccezion fatta ovviamente per quegli zaini professionali che presentano ulteriori accessori per l'escursionismo e il trekking. Lo Zaino di Cyberpunk 2077 è proposto in preordine sullo store di CD Projekt al prezzo di 99 euro, più 12,50 euro per le spese stimate per la spedizione in Italia che presumibilmente, dovrebbe avvenire prima dell'uscita del gioco, prevista per il 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Sempre in merito agli accessori a tema CP2077, vi ricordiamo che nel corso dell'E3 2019 CD Projekt esortò i fan a non comprare la giacca di Cyberpunk 2077 venduta a 400 dollari da chi, lucrando sull'entusiasmo dei fan per l'ultima apparizione del gioco alla fiera di Los Angeles, decise di mettere in vendita ad un prezzo esorbitante le giacche ottenute nel corso delle presentazioni a porte chiuse.