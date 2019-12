L'accoglienza tiepida di Google Stadia è stato un sollievo per Sony e Microsoft?

L'ingresso di Google nel mondo dei videogiochi è stato qualcosa di molto temuto dai colossi del settore come Sony e Microsoft. Fin dai primi annunci infatti, sembrava che Big G avesse in mente qualcosa di grosso, e la presentazione di Stadia aveva fatto credere a molti di trovarsi di fronte al futuro del gaming.

Stando ad alcuni report dunque, entrambe le aziende non volevano farsi trovare impreparate, ed hanno iniziato a ripensare alle proprie politiche per quanto riguarda lo streaming, proprio per timore del nuovo concorrente (il rinnovato servizio PlayStation Now può essere un esempio).

Il lancio e l'accoglienza di Google Stadia però sono stati piuttosto tiepidi, e sembra che il pericolo rappresentato dal nuovo servizio sia stato un minimo sopravvalutato da Sony e Microsoft, che sono ora tornate a concentrarsi sulla battaglia fra di loro, su quel PS5 vs Xbox Scarlett che, con tutta probabilità, caratterizzerà il 2020. Voi che ne pensate? Il servizio di Google può essere visto come un competitor dei due colossi dell'industria videoludica?

PS5 e Scarlett sembrano essere piuttosto simili in termini di prestazioni, ma per saperne di più dovremo attendere il full reveal delle due console, prima del loro lancio previsto per la stagione natalizia del 2020.

Insomma, stiamo entrando ufficialmente e in maniera definitiva nella next-gen. Siete pronti?