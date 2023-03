Accordi decennali in casa Microsoft: tra Nintendo e Boosteroid, l'ironia di Phil Spencer

Con l'annuncio dell'accordo decennale tra Microsoft e Boosteroid relativo al mercato del cloud gaming, i vertici di Microsoft hanno presentato un altro tassello del proprio programma di espansione nel settore videoludico.

Dopo l'acquisizione di Zenimax e degli studi Bethesda e la successiva acquisizione di Activision Blizzard, il colosso di Redmond sta ridefinendo i confini della propria presenza sul mercato del videogioco. Tra gli annunci più rilevanti su questo fronte, trova spazio peraltro anche un secondo accordo decennale, con il quale Microsoft ha garantito la futura pubblicazione di Call of Duty su console Nintendo.

Un attivismo intenso, sul quale lo stesso Phil Spencer si è ritrovato di recente a ironizzare. Il responsabile della divisione gaming di Microsoft ha in particolare condiviso un divertente Tweet, con il quale si è interfacciato con il noto insider Okami Games. Quest'ultimo, come potete verificare in calce, aveva infatti pubblicato un ironico cinguettio, nel quale annunciava un nuovo accordo decennale tra Microsoft e Texas Instruments, volto a portare la serie di Call of Duty anche su calcolatrici. Al messaggio, Phil Spencer ha replicato divertito, confermando che l'idea in realtà "non è male" e che anche lui, senza dubbio, proverebbe questa particolare versione della storica saga shooter di casa Activision.