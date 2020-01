L'accordo tra Activision e Google porterà benefici anche a Stadia?

Alla fine della scorsa settimana Activision Blizzard e Google hanno stretto una partnership per quanto riguarda l'eSport, con le trasmissioni delle competizioni di Overwatch, Call of Duty e degli altri giochi della compagnia trasmesse in diretta esclusiva su YouTube. Questo accordo porterà benefici anche a Stadia?

Apparentemente no, o almeno nel comunicato stampa diffuso dal publisher non si fa alcun riferimento al supporto per Google Stadia. L'azienda ha pubblicato Destiny 2 The Collection al lancio della piattaforma mentre non ci sono notizie per quanto riguarda altri possibili produzioni targate Activision Blizzard in arrivo su Stadia.

L'accordo tra le due parti sembra riguardare unicamente le trasmissioni degli eventi eSport ed il supporto tecnico per lo streaming dei tornei mentre non ci sono implicazioni legate alla pubblicazione dei giochi, trattandosi come detto di una collaborazione di tipo tecnico.

Non è escluso ovviamente che in futuro altri giochi Blizzard possano arrivare su Google Stadia, al momento non sono stati fatti annunci in merito e l'unica pubblicazione di Activision resta Destiny 2 The Collection. Il catalogo del publisher americano include produzioni come Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Hearthstone e tante altre IP note.