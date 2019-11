No, il vostro account Origin non è stato hackerato, EA regala davvero un mese gratis

Nei giorni scorsi potreste aver ricevuto una mail da Electronic Arts che vi conferma di aver riscosso un codice su Origin, anche se in realtà non l'avete fatto. Ma se tradizionalmente questo genere di posta elettronica costituisce un tentativo di phishing, o se temete che qualcuno vi abbia hackerato l'account, stavolta non è così.

Si tratta effettivamente di EA che ha deciso di essere gentile, ma probabilmente non ha scelto il modo migliore per comunicarlo ai propri clienti. Il publisher ha infatti omaggiato di un mese extra di sottoscrizione premium, tutti gli utenti che hanno deciso di attivare le misure di sicurezza più avanzate sui loro account.

L'oggetto della mail, stando a quanto riportato, è "Hai riscattato un codice di Origin Access" e il corpo è... beh, identico. Proprio per questo motivo, in molti hanno iniziato a preoccuparsi, e l'assistenza di EA ha dovuto passare ore a rassicurare tutti gli utenti che si mettevano in contatto con loro per riportare il "problema".

Come detto però, si tratta di un bonus elargito dalla stessa EA a coloro che hanno attivato l'autenticazione a due fattori prima del 30 Ottobre. Insomma, niente virus, niente hackeraggio, niente phishing, potete stare tranquilli. È solo una comunicazione non propriamente efficace.

