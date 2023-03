Accuse dalla GDC 2023: due donne sarebbero state drogate, molestate e aggredite

Da San Francisco si levano delle accuse piuttosto pesanti: alcune donne sarebbero state drogate, molestate e aggredite nella serata di giovedì sera, in uno degli eventi che hanno fatto da cornice alla Game Developers Conference 2023 di San Francisco.

A riportarlo è stata Leena van Deventer, sviluppatrice e scrittrice di videogiochi attualmente al lavoro sull'avventura horror di sopravvivenza Dead Static Drive. Nonostante siano "migliorate tante cose per le donne nell'industria dei videogiochi", spiega l'autrice, durante la GDC 2023 delle donne sarebbero state "sminuite e spogliate dei loro ruoli, colpite senza sosta e drogate con dei drink alterati da alcuni uomini predatori".

Stando alla sua testimonianza, due donne sarebbero state "condotte in una stanza di un hotel per una "proposta" da un uomo di potere, che le ha poi aggredite". Le foto dei presunti colpevoli (non è ben chiaro quanti sono) e diverse informazioni su di essi starebbero ora circolando in alcune chat di gruppo, come segno di avvertimento per le altre donne, mentre le vittime dell'aggressione avrebbero già ricevuto del supporto.

"Ci siamo sempre guardate le spalle, ma ora è meglio che voi predatori sappiate con chi avete a che fare. Sappiamo chi siete e con chi lavorate (attualmente). Abbiamo più informazioni che mai, e molte idee su come utilizzarle; nemmeno la furia dell'inferno può competere con quella di una donna informata. Andate via dalla nostra industria", ha avvertito Leena van Deventer.

Secondo Guy Blomberg, PR Vice President di Stride e fondatore di Games Industry Gathering, c'è la possibilità che i fatti raccontati dalla van Deventer siano accaduti durante un evento di karaoke che egli stesso ha contribuito a organizzare. "Ci hanno riferito che delle persone sono state drogate giovedì sera a San Francisco, molto probabilmente durante l'evento di karaoke che abbiamo organizzato. Per fortuna avevano degli amici che si sono presi cura di loro e tutto sommato stanno bene. Sono molto dispiaciuto che abbiano dovuto vivere un'esperienza così orribile, non è assolutamente colpa loro, e stiamo già lavorando per individuare il fot***o st****o che ha fatto questo".

Sia van Deventer che Blomberg hanno indirizzato le vittime verso la Games and Online Harassment Hotline, la quale a sua volta ha twittato: "Ogni anno, ci sono storie di palpeggiamenti, somministrazioni di droghe, molestie e tanti altri esempi di tentativi di creare opportunità per aggressioni durante eventi come la GDC. Ci spezza il cuore e ci fa infuriare notare che tutto ciò sembra normale, come un qualcosa che bisogna sopportare e sperare di evitare con un po' di fortuna".