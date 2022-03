Ace Attorney 7 in sviluppo? Spunta un evento speciale per i 20 anni della serie

Nell'estate dello scorso anno, Capcom aveva stuzzicato la curiosità degli appassionati, lasciando intendere il possibile arrivo di un nuovo capitolo di Ace Attorney.

Al momento, dal Giappone tutto tace, ma un nuovo appuntamento all'orizzonte lascia sperare i fan dell'avvocato videoludico. Con il 2022, cade infatti il ventesimo anniversario della serie Ace Attorney, una ricorrenza speciale che ha convinto Capcom ad organizzare appositi festeggiamenti. Spazio dunque alla musica, con l'annuncio di uno speciale concerto dedicato alle colonne sonore di tutti i capitoli della saga, per uno show che potrà essere fruito anche a distanza.

Il prossimo lunedì 7 marzo, il concerto a tema Ace Attorney sarà infatti trasmesso in diretta streaming, per raggiungere gli appassionati della serie in tutto il mondo. Con tanto di orchestra a fare gli onori di casa, l'appuntamento potrebbe portare con sé anche qualche annuncio sul fronte del futuro dell'IP, magari con il reveal di Ace Attorney 7. Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice speranza, ma del resto in Giappone quella di condividere annunci in occasione di concerti celebrativi è una tradizione ormai consolidata: basti pensare alle serie di Kingdom Hearts o di Final Fantasy.



In attesa della prossima settimana, le ultime notizie sul celebre avvocato restano ad ogni modo l'arrivo di The Great Ace Attorney Chronicles su PC, PS4 e Nintendo Switch