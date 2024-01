Ace Attorney, Capcom rilascerà altri giochi in futuro? L'azienda non abbandona la serie

C'è molto interesse attorno al futuro della serie di Ace Attorney, la celebre IP videoludica realizzata da Capcom ed in parte uscita fuori dai radar: qualche anno fa, alla luce di alcune indiscrezioni, si è pensato che Ace Attorney 7 fosse terminato e che il gioco fosse in dirittura d'arrivo. Tuttavia, la realizzazione del capitolo si fa attendere.

Ciononostante, Ace Attorney continua a soddisfare Capcom, che ha parlato di un "grande successo internazionale" nel corso dei precedenti mesi. Il futuro del brand è quindi tutto da definire, almeno per adesso; però, durante una recente intervista, il producer Kenichi Hashimoto ha dichiarato che Capcom non ha intenzione di abbandonare Ace Attorney. Il portavoce dell'azienda ha voluto quindi ribadire che la software house punta ancora molto sulla serie che ha entusiasmato innumerevoli giocatori.

Nella fattispecie, Hashimoto si è limitato a dichiarare quanto segue: "Al momento non c'è nulla di cui parlare, ma abbiamo acquisito molte conoscenze sul RE Engine. Posso dire che la serie Ace Attorney non si fermerà; quindi, in questo senso, penso che possiate guardare con fiducia a ciò che verrà". Purtroppo, almeno per adesso, la dirigenza della software house (e chi per lei, come nel caso di Kenichi Hashimoto) non ha voluto rilasciare maggiori dettagli circa l'avvenire del franchise.

Quale sarà il futuro di Ace Attorney? I primi mesi del 2024 saranno tutti dedicati all'arrivo su PC e console di Ace Attorney Trilogy Apollo Justice, la riedizione multipiattaforma di Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice.